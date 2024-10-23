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Ахмад с Коморских островов охотился на Апшероне на краснокнижных птиц

13:57 198

В ходе проведенного сотрудниками Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел рейда были выявлены лица, незаконно охотившиеся на территории Апшеронского национального парка на диких птиц, занесенных в Красную книгу.

Как сообщили в пресс-службе МВД, у гражданина Коморских островов Мохаммада Ахмада (1960 г.р.) и ранее судимого Пярвиза Гулиева (1985 г.р.) были обнаружены пять особей кавказского сокола, занесенного в Красную книгу, и охотничье снаряжение.

После ветеринарного контроля птицы будут выпущены на волю сотрудниками полиции на водном транспорте и Госслужбы экологической безопасности.

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