Путин похвалил политику Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первом пленарном заседании саммита объединения в формате «аутрич/БРИКС плюс» заявил, что страна решительно хочет развивать диалог со странами БРИКС.

Он поблагодарил за соболезнования по поводу теракта в Турции и поддержал создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Турецкий лидер также призвал остановить продажу оружия Израилю.

Президент России Владимир Путин же заявил, что Эрдоган проводит независимую внешнюю политику.

«Уважаемый господин президент, Турция под вашим руководством проводит независимую внешнюю политику, что вызывает большое уважение», - сказал Путин после выступления турецкого лидера.