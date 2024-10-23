USD 1.7000
EUR 1.8348
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Террорист в Анкаре взорвал сам себя
Новость дня
Террорист в Анкаре взорвал сам себя

Путин похвалил политику Эрдогана

14:02 166

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первом пленарном заседании саммита объединения в формате «аутрич/БРИКС плюс» заявил, что страна решительно хочет развивать диалог со странами БРИКС.

Он поблагодарил за соболезнования по поводу теракта в Турции и поддержал создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Турецкий лидер также призвал остановить продажу оружия Израилю.

Президент России Владимир Путин же заявил, что Эрдоган проводит независимую внешнюю политику.

«Уважаемый господин президент, Турция под вашим руководством проводит независимую внешнюю политику, что вызывает большое уважение», - сказал Путин после выступления турецкого лидера.

Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип»
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип» наши беседы; все еще актуально
23 октября 2024, 21:52 4867
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут о наших проблемах
08:49 3144
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
10:45 3817
Северокорейские солдаты в Украине станут «законными целями»
Северокорейские солдаты в Украине станут «законными целями» обновлено 09:09
09:09 5752
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»?
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»? главный вопрос
00:54 8247
Асадов собрал министров из-за дождя
Асадов собрал министров из-за дождя все еще актуально
23 октября 2024, 18:05 7051
Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту...
Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту... Знаменитый клуб из Амстердама в гостях у «Карабаха»
02:22 9007
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
23 октября 2024, 20:20 5691
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани все еще актуально
23 октября 2024, 16:45 10863
О проблемах в нашем здравоохранении
О проблемах в нашем здравоохранении колонка доктора Мирзоева
01:43 3558
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном еще одна перепалка
23 октября 2024, 16:25 10459

ЭТО ВАЖНО

Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип»
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип» наши беседы; все еще актуально
23 октября 2024, 21:52 4867
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут о наших проблемах
08:49 3144
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
10:45 3817
Северокорейские солдаты в Украине станут «законными целями»
Северокорейские солдаты в Украине станут «законными целями» обновлено 09:09
09:09 5752
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»?
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»? главный вопрос
00:54 8247
Асадов собрал министров из-за дождя
Асадов собрал министров из-за дождя все еще актуально
23 октября 2024, 18:05 7051
Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту...
Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту... Знаменитый клуб из Амстердама в гостях у «Карабаха»
02:22 9007
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
23 октября 2024, 20:20 5691
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани все еще актуально
23 октября 2024, 16:45 10863
О проблемах в нашем здравоохранении
О проблемах в нашем здравоохранении колонка доктора Мирзоева
01:43 3558
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном еще одна перепалка
23 октября 2024, 16:25 10459
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться