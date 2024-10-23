Установлена личность одного из исполнителей теракта в Анкаре

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что удалось идентифицировать одного из ликвидированных террористов, совершивших в среду теракт в Анкаре. Им является член террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Установлена личность террориста-мужчины, который вчера был ликвидирован в ходе нападения на предприятие Tusaş. Было установлено, что это Али Орек по прозвищу Рожгер. Это член террористической организации РПК. Продолжаются попытки идентифицировать женщину-террористку», - написал министр в X (ранее Twitter).