Инфотур в Физули от Госкомитета

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал информационный тур в город Фузули в рамках I Государственной программы по "Большому возвращению", основанной на возвращении бывших вынужденных переселенцев в новые населенные пункты. Информационный тур прошел в Агдамском, Фузулинском и Ходжавендском районах при поддержке спецпредставительства президента Азербайджана.

Участникам информационного тура, в том числе школьникам из Фузулинского района, была предоставлена информация о восстановительных и строительных работах, проводимых в городе Физули по поручению президента Ильхама Алиева, а также о мероприятиях, предусмотренных в I Государственной программе по "Большому возвращению". Сообщалось, что на данный момент в городе Фузули обеспечено размещение 823 семей (3 136 человек).

Школьники ознакомились с новыми жилыми домами, парками, школами и другими объектами, построенными в Фузули. В рамках плана мероприятий Государственной программы по "Большому возвращению" информационные туры в освобожденные районы будут продолжены.