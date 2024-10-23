Франция спешит на помощь Ливану

Франция выделит 100 млн евро на оказание помощи ливанскому населению, пострадавшему от последствий израильских ударов по позициям «Хезболлы» на юге Ливана, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

«Необходимо оказать массовую помощь населению Ливана. По случаю этой конференции Франция выделит (Ливану) на эти нужды 100 млн евро», - объявил Макрон, выступая в Париже на международной конференции по ливанскому кризису.

По словам Макрона, 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских атак в Ливане. «Мы поможем ливанскому населению в восстановлении свободного, суверенного Ливана», - заверил президент Франции.

Он также подчеркнул необходимость добиться немедленного прекращения огня в Ливане.

Конференция организована по инициативе Макрона с целью собрать для населения Ливана 370 млн евро, отмечает телеканал BFM TV.