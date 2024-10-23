Израиль отложил ответный удар по Ирану

Утечка строго секретных данных американской разведки о планах Израиля по ответным действиям против Ирана привела к задержке ответа израильтян на иранскую ракетную атаку, осуществленную 1 октября, пишет британское издание Times.

В публикации сказано, что данная утечка, о которой ранее писали СМИ, вынудила израильских военных «изменить определенные стратегии и компоненты» будущего ответного удара.

Times упоминает о том, что в секретных документах говорилось о намерении ЦАХАЛ в ходе ответного удара применить баллистические ракеты воздушного базирования Golden Horizon и Rocks.

Ранее СМИ высказывали предположения, что Израиль не станет атаковать Иран до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября 2024 года.