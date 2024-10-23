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Террорист в Анкаре взорвал сам себя
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Террорист в Анкаре взорвал сам себя

Израильтяне продолжают находить российское оружие

14:38 1353

Израильские войска обнаружили подземный жилой комплекс. Израильские СМИ утверждают, что обнаруженный комплекс подготовлен элитным подразделением «Хезболлы» - «Радван» - для оккупации Галилеи.

В помещении было обнаружено российское оружие, предназначенное для сирийской армии. Как утверждают израильские СМИ, оружие было доставлено через порт Таурус.

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