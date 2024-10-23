Реакция Кремля на диалог Алиева и Пашиняна
14:48 2296
Разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время заседания в формате Outreach/BRICS+ не помешал общей дискуссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос ТАСС, Песков отметил, что международные встречи всегда используются для двусторонних контактов.
«Нет. Не помешал. Это обычная практика. Главы государств используют многосторонние форматы для двусторонних контактов», - сказал представитель Кремля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!