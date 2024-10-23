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Спрос на коллекции монет и слитков AzerGold вырос

16:00 545

ЗАО AzerGold успешно продолжило деятельность на розничном рынке драгоценных металлов в январе-сентябре 2024 года. Так, за первые 9 месяцев текущего года в официальном центре продаж и обмена ЗАО осуществлена розничная продажа 2 582 унций золотых монет и слитков. Тем самым достигнут рост розничных продаж золота на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение указанного периода также осуществлялась розничная продажа серебряных изделий весом 70 унций.

В январе-сентябре текущего года в результате розничной продажи золотых и серебряных изделий было получено 11,4 миллиона манатов. Это на 59% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что ЗАО AzerGold ввело с 2019 года в розничную продажу монеты и слитки  из местного золото-серебряного сырья, которые впервые были представлены в 2018 году. За период деятельности до сегодняшнего дня осуществлена розничная продажа 11 677 унций золотых монет и слитков и 595 унций серебряных монет. В результате получен доход в размере 44,2 миллиона манатов.

Напомним, что ЗАО было выпущено 11 коллекций монет, пропагандирующих современность, историю и искусство, древние традиции Азербайджана. В текущем году общественности были представлены новые коллекции золотых монет, посвященные 20-летию создания Фонда Гейдара Алиева и 100-летию образования Нахчыванской Автономной Республики, в том числе с изображением древнейшей части столицы Баку Ичеришехер. 

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