Задержан полковник Бабаев

Задержан исполняющий обязанности начальника Имишлинского районного отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник-лейтенант Хайям Бабаев.

Как сообщили в Военной прокуратуре, Бабаеву были предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с тем, что возникли обоснованные подозрения в совершении им деяний по уголовному делу, расследуемому следственным управлением Военной прокуратуры.

Согласно информации, причина задержания связана с его деятельностью в период, когда Хайям Бабаев занимал должность начальника Геранбойского райотдела.