Глава Центра глобалистики в интервью haqqin.az: «Путину ежемесячно надо бросать на войну до 30 тысяч человек. Откуда?»

По мнению лидеров ведущих стран Европы, участие северокорейских солдат в украинской войне выводит конфликт на новый уровень эскалации. По сообщениям представителей разведки Южной Кореи, в России на данный момент находится до 10 тысяч солдат северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США также располагают полученными через спутниковую разведку доказательствами присутствия северокорейских войск на территории Российской Федерации. МИД ФРГ вызвал поверенного в делах КНДР в Берлине и передал ему ноту германского внешнеполитического ведомства о том, что если Северная Корея «поддержит своими войсками российскую агрессивную войну в Украине, это явится серьезным нарушением международного права и непосредственной угрозой безопасности ФРГ и европейскому миропорядку». Блок НАТО заявил, что располагает доказательствами размещения в России подразделений армии КНДР. О характере дальнейших событий в российско-украинской войне корреспондент haqqin.az побеседовал с капитаном I ранга ВСУ Павлом Лакийчуком - военным экспертом и руководителем военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI».

- В одном из интервью в мае 2023 года Вы утверждали, что Украина способна самостоятельно отразить российскую агрессию. С тех пор войска РФ медленно, но верно наступают. Путин сумел перевести экономику на военные рельсы, ВКС РФ продолжают господствовать в воздухе, а теперь еще Россия получает из Пхеньяна подкрепление в живой силе. Сохраняет ли Украина в таких условиях способность самостоятельно противостоять России и вернуть оккупированные территории? - Без международной поддержки ни одну войну выиграть невозможно, и мы ценим военно-техническую поддержку наших партнеров и союзников. Однако мы воюем сами и не тешим себя иллюзиями, что, скажем, британские коммандос или американский экспедиционный корпус придут и освободят наши земли. Только сама украинская армия способна защититься от вторжения России. Вопрос о том, насколько успешной будет наша оборона, зависит от нашего народа и эффективности работы военно-политического руководства Украины. - Известный политолог и историк Валерий Соловей считает, что на данный момент у Украины не осталось сил и ресурсов, чтобы добиться успеха на поле боя самостоятельно. По его словам, без прямого участия стран НАТО Украине будет крайне сложно отбросить Россию к границам февраля 2022 года. - Я считаю, что украинское государство имеет достаточный потенциал, чтобы отстоять свои территории. В то же время далеко не всегда потенциал и реальные действия это одно и то же. Если правильно распорядиться военно-политическим потенциалом, который мы имеем, то победа вполне возможна. Если же вместо обороны страны и защиты независимости мы бросим наши экономические, военные и людские ресурсы на решение каких-то других политических и экономических целей, то можно потерпеть поражение. - И как с этой задачей справляется команда президента Зеленского? - У команды президента Зеленского есть и положительные аспекты, и огромные провалы. Сейчас много критикуют экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа, обвинившего Зеленского в том, что тот вполне мог не допустить вторжения РФ, и я отчасти с ним согласен. Президент Зеленский мог сделать так, чтобы в феврале 2022 года Путин отказался от широкомасштабной войны, если бы сумел вовремя и убедительно продемонстрировать силу Украины. Вторгаясь на нашу землю, Путин был уверен в слабости украинской армии и государства. Если бы три предыдущих года до вторжения России наша экономика и усилия государства были бы направлены на повышение обороноспособности страны, а не на реализацию различных популистских проектов, в том числе на нереализуемую цель «взглянуть в глаза Путину», то ситуация к 2022 году выглядела бы совершенно иначе.

Напомню, за месяц до начала войны Зеленский, отвечая на запрос депутатов, сказал, что возможность увеличить ВСУ в два-три раза была, но тогда правительству Украины не хватило бы денег на строительство дорог. Сегодня очевидно, что лучше было готовиться к обороне. Хотя Зеленский неоднократно получал от многих мировых лидеров предупреждения о том, что Путин готовится к вторжению, следует признать - Украина вступила в войну неподготовленной. Очень сложно наверстать во время войны военно-технические и военно-дипломатические возможности, упущенные в мирное время. Следует отдать должное Зеленскому за то, что с начала российского вторжения он действовал весьма решительно. В первую очередь, на международной арене, обеспечивая поддержку Украине со стороны большого числа государств. Формат Рамштайн — это заслуга не только президента США, но и президента Украины. Тем не менее за три года войны экономический и военный потенциал Украины был реализован менее чем на 50 процентов. И это вина в том числе и президента Зеленского, пытавшегося найти компромисс между обороной государства и мирной жизнью. Украинское общество так и не было переведено на рельсы военного времени, а мобилизация страны – не реализована в полной мере. - А может, Зеленский, как и Путин, не хочет прибегать к полной мобилизации? Уж очень непопулярное это дело для лидера страны… - Если власти Украины не хотят поражения в этой войне, то нужно руководствоваться словами Уинстона Черчилля, который после вступления его страны во Вторую мировую войну сказал своим соотечественникам: «Мне нечего предложить вам, кроме крови, мозолей, слез и пота». Аналогично следовало бы поступить и правительству Украины, если оно действительно желает достичь победы, отстоять независимость и территориальную целостность страны. Но если кто-то в Украине хочет сделать это за счет кого-то другого или, как принято говорить, малой кровью, то такие войны проигрываются. - Как Вы считаете, Зеленский может пойти на раздел Украины? - Однозначно нет! Дело в том, что Зеленский и его основной электорат в значительной мере сосредоточен в восточных областях страны, часть которой оккупирована сегодня Россией. Для Зеленского согласие на раздел — это политическое самоубийство. Не думаю, что он пойдет на такой шаг. - Сейчас Кремль бросил 50 тысяч военных на вытеснение подразделений из Курской области. Вопреки ожиданиям, Путин не вывел из Донбасса значительные силы, и наступление россиян на востоке Украины продолжается. Правильным ли, на Ваш взгляд, было решение ввести в Курскую область наиболее боеспособные части украинской армии?

- На Курском направлении сейчас сконцентрирована 70-тысячная группировка вооруженных сил Российской Федерации, которая в три раза превышает численность наших подразделений. Кремль перебросил в Курскую область части из Ленинградского военного округа — это оперативное командование «Север», формировавшееся с 2023 года как стратегический резерв вооруженных сил России. Именно этот стратегический резерв и отбивает сейчас у ВСУ Курскую область. На это направление перемещены наиболее боеспособные соединения российской армии, которыми руководит ФСБ - Псковские десантники 106-й военно-воздушной дивизии, бригады морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов, силы ГРУ… Все эти подразделения заточены не под оборону, а под активное наступление. Не будь Курской операции, этот стратегический резерв атаковал бы сегодня позиции ВСУ под Покровском и на Кураховском направлении. С другой стороны, сложно оценивать в целом операцию ВСУ в Курской области, которая еще толком не закончилась. На мой взгляд, она не бесспорна. Но, вне всякого сомнения, она оказалась весьма эффективной. Кто владеет инициативой, тот диктует свои условия – такова одна из аксиом войны. В Курске украинская армия перехватила инициативу. Как бы развивались военные действия без Курской операции, судить сложно. Можно предположить, что для украинской стороны все могло бы быть гораздо хуже. Факт остается фактом - как минимум четыре месяца ВСУ сдерживают в этом регионе в три раза большую группировку противника, и это дорогого стоит. На данный момент и с военной, и с политической точек зрения эта операция оправдана. Конечно, многое зависит от того, чем она закончится. Если россиянам удастся в Курске локализовать украинские войска и разгромить их, то этот успех может превысить достижения ВСУ от Курской операции. Но если в случае необходимости отход подразделений ВСУ на свою территорию будет достаточно организованным, то Курский сценарий можно считать успешным. - Сегодня российская группировка в Курской области вынуждена наступать. Как известно, потери атакующей стороны в несколько раз выше. Означает ли это, что российская армия может остаться без своих самых боеспособных частей? - Как я уже говорил, и по вооружению, и по подготовке части российской армии, брошенные против ВСУ на Курском направлении, предназначены для ведения наступательных операций. Но сейчас в этом направлении идут активные боевые действия, а не позиционные бои. То есть обе стороны используют наиболее сложную и в то же время эффективную форму боевых действий - маневры и удары. А потому потери несут как россияне, так и украинцы. - Как сообщают, в начале ноября к боевым действиям в Украине присоединится 10-тысячная армия Ким Чен Ына. После чего, по мнению европейских политиков, в войне наступит новый этап. Как Вы считаете, способно ли северокорейское подкрепление изменить характер войны в Украине? - Это не та группировка, которая может изменить ход войны. - Поговаривают, что это спецназ армии КНДР, который должен пройти в Украине боевую подготовку перед будущей войной с Южной Кореей…

- Спецназ это или другой род войск, решающей роли не играет. Северокорейцы будут действовать теми же пехотными группами, как и основная российская армия. Нам следует дождаться, когда они вступят в бой и только тогда можно будет оценить их действия. Пока же можно констатировать одно - Путину ежемесячно нужно мобилизовать на войну от 10 до 30 тысяч человек. Таким образом, если в бой будут брошены до 30 тысяч солдат армии КНДР, то Путин для проведения мобилизационных мероприятий получит фору в один месяц. Другими словами, участие корейцев позволит Путину сформировать резерв из очередной партии новобранцев-россиян, которыми попытаются частично компенсировать нехватку сил в Донбассе из-за застрявших на Курском направлении российских военных. Путин ищет резервы, чтобы восполнить потери российской армии, возросшие в последние четыре месяца в полтора раза, и чтобы возместить силы, скованные боями в Курской области. Вполне возможно, корейцы не вступят в бой – они заменят подразделения российской армии на второстепенных участках, а освободившуюся живую силу Кремль перебросит на передовую. То есть с подмогой северокорейцев у Путина появится 30-тысячный оперативно-стратегический резерв. Для Украины это, безусловно, плохо, но не катастрофично. Что же касается опасений европейских политиков, то я скептически отношусь к подобного рода заявлениям, потому что союзники на Западе любят распространяться о своем беспокойстве, но при этом ничего не предпринимают. Официально ни Путин, ни Ким Чен Ын не ведут войну с Украиной. Более того, как пишут некоторые СМИ, северокорейские военные будут оформлены в составе российской армии как бурятские подразделения. Так что никаких рычагов влияния на Россию и КНДР у Запада нет. - Франция использовала доходы от замороженных 300 миллионов евро российских активов, чтобы заказать для Украины двенадцать новых артиллерийских установок Caesar. Таким образом, наконец-то началось финансирование ВСУ за счет 285 миллиардов валютных резервов РФ, замороженных в банках Европы… - Следует понимать, что без учета экономической помощи Украине 90 процентов денег, выделенных Украине на поддержку военных программ, идут на поддержание военно-промышленного комплекса США и ЕС. За исключением инициативы Чехии, купившей у третьих стран на европейские деньги снаряды для Украины, все остальные деньги направляются на закупку оружия у своих же производителей, дабы компенсировать арсенал, передаваемый Украине. То есть у каждого западного партнера Украины есть своя выгода – помогая нам, они одновременно перевооружают свои армии современным оружием, создают новые рабочие места, обеспечивают дополнительные поступления в госбюджет... Чем больше США и Европа помогают Украине, тем больше они помогают своим компаниям ВПК. - Накануне десять дезертиров из российской армии получили во Франции политическое убежище. Организация «Идите лесом», которая помогает россиянам уклоняться от призыва, покидать страну, находить убежище, а также многое другое, призвала западные страны принять всех сбежавших с украинского фронта российских военных. Может ли эта инициатива увеличить процент дезертирства из армии России? - Очевидно, что да. Каждому из заключивших контракт российскому военному хочется иметь хорошее пособие, работу в европейской стране и жизнь в достатке, нежели подставлять на фронте голову под пули. - Как, на Ваш взгляд, будут развиваться события на фронте до конца этого года? Возможны ли какие-то существенные перемены?