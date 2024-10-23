В Иране горит ядерный объект

В Иране вспыхнул пожар на одном из ядерных объектов, сообщают израильские СМИ.

По их данным, пожар начался на ядерном объекте Карадж на западе Тегерана.

Официальные структуры Ирана пока не комментируют сообщения, однако в соцсетях распространились кадры, предположительно, снятые на месте пожара.

Информация о причинах пожара также не приводится.