Саакашвили обратился к армянам на армянском языке
16:39 634
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook сообщение, в котором обратился к армянским гражданам Грузии на армянском и грузинском языках.
«Знайте, от того, вернется ли Грузия на европейский путь, зависит быть или не быть соседней Армении, а также судьба мира на Кавказе.
Я полагаюсь на ваш патриотизм и мудрость», - написал, в частности, Саакашвили.
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