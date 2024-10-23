Саакашвили обратился к армянам на армянском языке

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook сообщение, в котором обратился к армянским гражданам Грузии на армянском и грузинском языках.

«Знайте, от того, вернется ли Грузия на европейский путь, зависит быть или не быть соседней Армении, а также судьба мира на Кавказе.

Я полагаюсь на ваш патриотизм и мудрость», - написал, в частности, Саакашвили.