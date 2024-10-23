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Южная Корея может отправить летальное оружие Украине

16:55 1226

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в четверг, что республика может рассмотреть вопрос о поставках оружия Украине в зависимости от степени военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, пообещав не «сидеть сложа руки» в ответ на отправку войск Пхеньяном в Россию.

Как сообщает информационное агентство Республики Корея Yonhap, президент сделал эти заявления после саммита с президентом Польши Анджеем Дудой в Сеуле, в ходе которого оба лидера решительно осудили отправку войск Северной Кореей в Россию и согласились усилить совместные меры реагирования на растущие угрозы безопасности.

«Если Северная Корея отправит спецсилы на войну в Украину, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассмотрим принятие необходимых мер для обеспечения безопасности Корейского полуострова.

Республика Корея никогда не будет сидеть сложа руки и примет необходимые меры шаг за шагом в координации с международным сообществом в зависимости от развития военного сотрудничества Северной Кореи и России», — сказал Юн.

Он также пообещал поддержать усилия Южной Кореи по подписанию дополнительного соглашения с Польшей на поставку танков К2 к концу года, что оценивается примерно в 7 миллиардов долларов США.

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