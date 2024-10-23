Зеленый капитализм + электрификация = АЖД

В условиях беспрецедентного изменения климата на Земле, связанного с глобальным потеплением из-за эмиссии парниковых газов, декарбонизация в различных секторах экономики, в том числе в транспортной системе, становится эффективным ответом на климатические вызовы, и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) вносит свой вклад в общемировой процесс нивелирования негативных последствий во имя устойчивого будущего. Определенные Парижским соглашением ООН об изменении климата, к которому присоединился и Баку, задачи нацелены на достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Соответствующие задачи также указаны в рамках «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030» и повестки 2024 года объявленного «Годом солидарности во имя зеленого мира», которые утверждены президентом Ильхамом Алиевым. Эти задачи являются ключевыми и для железнодорожного транспорта, на который приходится менее 1% мировых выбросов углекислого газа, а в Азербайджане — менее 0,5%. Совместно с Азиатским банком развития (АБР) АЖД стремятся интегрировать передовые методы декарбонизации, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и развитие устойчивого транспорта, что отражено в подписанном 23 октября Меморандуме о сотрудничестве.

В тот же день АЖД представили свой первый Отчет об устойчивом развитии, в котором были отмечены достижения по электрификации железнодорожных линий (в 2023 году этот показатель составил около 63%). Подобные меры не только снижают углеродный след, но и помогают сокращать потребление природного газа, дизельного топлива, воды. Все это служит повышению операционной эффективности ЗАО, улучшая качество предоставляемых услуг, экологию, и этим обеспечивая создание устойчивой транспортной системы для будущих поколений. Курс на устойчивое будущее Понимая и принимая свою ответственность в этом вопросе, АЖД в 2023 году присоединились к Глобальному договору ООН касательно базовых принципов ESG (environmental, social & governance), подтвердив свою приверженность принципам устойчивого развития. С точки зрения экологической ответственности, важной инициативой стало внедрение цифровых технологий для сокращения углеродного следа. В 2023 году АЖД полностью отказались от использования бумажных билетов на пригородных маршрутах, что позволило не только сократить выбросы углекислого газа, но и повысить операционную эффективность перевозок. В результате переход на цифровые билеты через мобильное приложение ADY Mobile и веб-сайт компании существенно снизил углеродный след.

Приоритетом на 2024 год для АЖД остается дальнейшая цифровизация и оптимизация грузовых и пассажирских перевозок. Так, ЗАО стремится улучшить операционную эффективность грузовых перевозок не только за счет внедрения безбумажного документооборота, но и сокращения числа операций, что позволит более рационально использовать энергетические ресурсы и сократить эмиссию парниковых газов. Также планируется усилить управление грузопотоками с использованием аналитики данных и технологий контроля в реальном времени. Кроме того, в 2024 году АЖД продолжат активное внедрение возобновляемых источников энергии и развитие технологий переработки отходов, опираясь на опыт таких успешных действий, как установка в прошлом году солнечных панелей в локомотивных депо в Баладжары и Гяндже, и очевидности прогресса (в 2024 году за счет этих панелей уже произведено 82 тысячи кВт-ч зеленой электроэнергии, тогда как за весь прошлый год показатель был 79 тысяч кВт-ч). Это позволило предотвратить выбросы 20 тысяч тонн углекислого газа. В целом же, АЖД к 2050 году планируют сократить свой углеродный след на 40%. Амбициозные намерения АЖД лишний раз подтверждают тот факт, что железнодорожный транспорт является одной из наиболее экологически чистых альтернатив другим видам транспорта. Так, пассажирские поезда выбрасывают всего 14 граммов углекислого газа на километр, что в 10-20 раз меньше показателей выбросов от других транспортных средств.

Развитие железнодорожной инфраструктуры также снижает транспортную загруженность, укрепляя роль железнодорожного транспорта как ключевого элемента устойчивой транспортной системы. Таким образом, усилия АЖД в области цифровизации, внедрения возобновляемых источников энергии и оптимизации перевозок повышают экологическую эффективность компании и играют важную роль в борьбе с климатическими изменениями. Также социальная ответственность АЖД проявляется в стремлении создать инклюзивную транспортную систему, в частности, доступную для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, важным элементом социальной политики компании являются акции, направленные на улучшение жизни граждан, в том числе посредством предоставления мобильных медицинских услуг, поддержки семей шехидов. Будущее устойчивого развития Реализация проектов по декарбонизации и внедрении новых технологий выводит «Азербайджанские железные дороги» на передовую позицию в создании устойчивой транспортной системы в регионе, чему будет способствовать тесное сотрудничество с Азиатским банком развития, который ранее, в сентябре, одобрил предоставление ЗАО кредита на цифровизацию в 47 миллионов долларов США. Следуя реализации задачи создания углеродно-нейтральной транспортной системы, АЖД акцентируют внимание на продолжении электрификации инфраструктуры, повторного использования сточных вод после их очистки. Важным элементом экологической стратегии является сохранение биоразнообразия вдоль железнодорожных путей и создание зеленых зон вокруг новых маршрутов.