Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может пропустить Конференцию ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане в следующем месяце из-за проблем с графиком. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой The Hindustan Times, такое развитие событий исключает возможность встречи индийского лидера с его пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом, в чем Исламабад был заинтересован после недавнего визита главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Пакистан на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).