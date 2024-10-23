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Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать

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Отдел информации
17:21 2638

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может пропустить Конференцию ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане в следующем месяце из-за проблем с графиком. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой The Hindustan Times, такое развитие событий исключает возможность встречи индийского лидера с его пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом, в чем Исламабад был заинтересован после недавнего визита главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Пакистан на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Шариф может не дождаться Моди в Баку

Индийскую делегацию на COP29 возглавит министр окружающей среды и изменения климата Бхупендер Ядав, сообщили четыре источника, осведомленные об этом вопросе, на условиях анонимности.

Согласно документу об участии глав государств и правительств, опубликованному РКИК ООН (Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата), председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон также входят в число лидеров, которые, как ожидается, пропустят COP29.

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