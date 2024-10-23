Капитал Банк успешно завершил участие в международной выставке SIBOS 2024

Международная выставка SIBOS 2024, проходившая в Пекине 21-24 октября 2024 года, подошла к концу. Собрав ведущих игроков мирового финансового сектора, выставка стала важной площадкой для обсуждения будущих финансовых тенденций. Капитал Банк, первый банк страны, успешно завершил свое участие в выставке, представив свой путь цифровой трансформации и инновационные решения.

Делегация во главе с председателем совета директоров Kapital Bank Фаридом Гусейновым приняла участие в стратегических встречах с мировыми финансовыми гигантами и обсудила перспективы международного сотрудничества в области цифровизации и финансовых технологий. Эти встречи были важны для банка не только с точки зрения укрепления существующих корреспондентских отношений, но и с точки зрения оценки новых рыночных возможностей. Еще одним важным моментом стало интервью Фарида Гусейнова международной прессе. В интервью была дана обширная информация о цифровой трансформации, инновациях и перспективах дальнейшего развития банковского сектора Азербайджана.

В рамках мероприятия сотни посетителей стенда Kapital Bank ознакомились с деятельностью банка и получили информацию об опыте банковской деятельности в Азербайджане, шагах цифровой трансформации и инновационных решениях. В целях продвижения национальных духовных ценностей нашей страны на международной арене гостям были вручены специальные подарки, богатые национальными атрибутами.

Для Kapital Bank SIBOS 2024 имеет большое значение с точки зрения глубокой интеграции в международное финансовое сообщество, внедрения новых партнерских отношений и инновационных решений на международной арене. Участие в этом мероприятии, которое определяет развитие мирового финансового рынка, является одним из важных шагов вперед в долгосрочной стратегии банка.