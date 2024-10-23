USD 1.7000
EUR 1.8348
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Алиев и Пашинян дали поручения Байрамову и Мирзояну
Новость дня
Алиев и Пашинян дали поручения Байрамову и Мирзояну

Капитал Банк успешно завершил участие в международной выставке SIBOS 2024

17:31 299

Международная выставка SIBOS 2024, проходившая в Пекине 21-24 октября 2024 года, подошла к концу. Собрав ведущих игроков мирового финансового сектора, выставка стала важной площадкой для обсуждения будущих финансовых тенденций. Капитал Банк, первый банк страны, успешно завершил свое участие в выставке, представив свой путь цифровой трансформации и инновационные решения.

Делегация во главе с председателем совета директоров Kapital Bank Фаридом Гусейновым приняла участие в стратегических встречах с мировыми финансовыми гигантами и обсудила перспективы международного сотрудничества в области цифровизации и финансовых технологий. Эти встречи были важны для банка не только с точки зрения укрепления существующих корреспондентских отношений, но и с точки зрения оценки новых рыночных возможностей. Еще одним важным моментом стало интервью Фарида Гусейнова международной прессе. В интервью была дана обширная информация о цифровой трансформации, инновациях и перспективах дальнейшего развития банковского сектора Азербайджана.

В рамках мероприятия сотни посетителей стенда Kapital Bank ознакомились с деятельностью банка и получили информацию об опыте банковской деятельности в Азербайджане, шагах цифровой трансформации и инновационных решениях. В целях продвижения национальных духовных ценностей нашей страны на международной арене гостям были вручены специальные подарки, богатые национальными атрибутами.

Для Kapital Bank SIBOS 2024 имеет большое значение с точки зрения глубокой интеграции в международное финансовое сообщество, внедрения новых партнерских отношений и инновационных решений на международной арене. Участие в этом мероприятии, которое определяет развитие мирового финансового рынка, является одним из важных шагов вперед в долгосрочной стратегии банка.

Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать
Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать главное на этот час
17:21 2639
Американские THAAD «не помогут»: Иран угрожает Израилю уничтожением
Американские THAAD «не помогут»: Иран угрожает Израилю уничтожением
19:19 262
Путин сожалеет из-за «конфликта» в Украине
Путин сожалеет из-за «конфликта» в Украине
18:43 1177
Зеленый капитализм + электрификация = АЖД
Зеленый капитализм + электрификация = АЖД статья концептуальная
17:01 1215
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут о наших проблемах
08:49 4041
Глава Центра глобалистики в интервью haqqin.az: «Путину ежемесячно надо бросать на войну до 30 тысяч человек. Откуда?»
Глава Центра глобалистики в интервью haqqin.az: «Путину ежемесячно надо бросать на войну до 30 тысяч человек. Откуда?» наши беседы
15:59 2585
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»?
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»? главный вопрос
00:54 9433
Алиев и Пашинян дали поручения Байрамову и Мирзояну
Алиев и Пашинян дали поручения Байрамову и Мирзояну фото; видео; обновлено 17:25
17:25 12288
А другой Махмудов заработал 24 миллиона долларов всего за 4 месяца
А другой Махмудов заработал 24 миллиона долларов всего за 4 месяца наши за бугром
00:27 9576
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип»
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип» наши беседы; все еще актуально
23 октября 2024, 21:52 5636
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
10:45 5737

ЭТО ВАЖНО

Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать
Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать главное на этот час
17:21 2639
Американские THAAD «не помогут»: Иран угрожает Израилю уничтожением
Американские THAAD «не помогут»: Иран угрожает Израилю уничтожением
19:19 262
Путин сожалеет из-за «конфликта» в Украине
Путин сожалеет из-за «конфликта» в Украине
18:43 1177
Зеленый капитализм + электрификация = АЖД
Зеленый капитализм + электрификация = АЖД статья концептуальная
17:01 1215
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут о наших проблемах
08:49 4041
Глава Центра глобалистики в интервью haqqin.az: «Путину ежемесячно надо бросать на войну до 30 тысяч человек. Откуда?»
Глава Центра глобалистики в интервью haqqin.az: «Путину ежемесячно надо бросать на войну до 30 тысяч человек. Откуда?» наши беседы
15:59 2585
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»?
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»? главный вопрос
00:54 9433
Алиев и Пашинян дали поручения Байрамову и Мирзояну
Алиев и Пашинян дали поручения Байрамову и Мирзояну фото; видео; обновлено 17:25
17:25 12288
А другой Махмудов заработал 24 миллиона долларов всего за 4 месяца
А другой Махмудов заработал 24 миллиона долларов всего за 4 месяца наши за бугром
00:27 9576
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип»
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип» наши беседы; все еще актуально
23 октября 2024, 21:52 5636
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
10:45 5737
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться