Израиль отложил удары по Ирану

Израиль принял решение отложить удар по Ирану после утечки потенциально важной военной информации из США на прошлой неделе, пишет The Times.

Документ был опубликован в проиранском телеграм-канале Middle East Spectator 18 октября. Согласно данным, Израиль собирался атаковать Иран ракетами Golden Horizon и Rocks.

Rocks — это дальнобойная ракета класса «воздух-поверхность», которую можно запускать с истребителей F-16 или F-35, Golden Horizon — баллистическая ракета с дальностью около 1900 километров.

«Утечка американских документов задержала атаку из-за необходимости изменить некоторые стратегии и компоненты. Ответ будет, но на это потребуется больше времени, чем планировалось», — рассказал изданию источник в израильской разведке.

По его словам, ЦАХАЛ разрабатывает альтернативный план атаки. В утечке не упоминаются конкретные цели, но США предостерегали Израиль от ударов по ядерной инфраструктуре или нефтяной промышленности Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверял США, что ответ будет сосредоточен на военных объектах. Вероятными целями считаются Корпус стражей исламской революции (КСИР) и его подразделения.