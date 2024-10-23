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Услуга дата-кредита через NarKredit для абонентов Nar

17:59 346

Nar, доступный мобильный оператор, предлагает своим абонентам возможность заказывать интернет-пакеты через услугу NarKredit, если на балансе недостаточно средств. Абоненты могут запросить 200 МБ дата-кредита, набрав *771#200#YES, или 800 МБ, набрав *771#800#YES.

Стоимость 200 МБ дата-кредита составляет 0.68 AZN, а 800 МБ — 1.88 AZN. Эти суммы включают полную стоимость дата-пакета, плату за услугу и комиссию за запрос. Общая сумма будет списана при пополнении баланса абонента.

Абоненты могут запросить несколько дата-кредитов при условии, что общая сумма кредита не превышает доступный кредитный лимит. Текущую задолженность по дата-кредиту можно отслеживать, набрав *771#150#YES.

Перед использованием услуги NarKredit абоненты могут проверить возможность получения кредита, набрав *771#7#YES. Для получения дополнительной информации посетите сайт nar.az/Narkredit.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене. 

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