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Американцы обратились к Ирану

18:10 1241

США и другие страны убеждают Иран воздержаться от эскалации с Израилем, заявил на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я надеюсь, что Иран получает четкие сообщения не только от нас, но и от других стран, напрямую и через посредников. Любая атака, которую он проведет против Израиля в будущем, ставит под угрозу интересы самого Тегерана. Мы должны увидеть региональную деэскалацию», - сказал глава Госдепартамента.

По его словам, США продолжают работать с Израилем, чтобы определить, что можно сделать для предотвращения любых возможных ударов Ирана по израильской территории в будущем. Он добавил, что Вашингтон хочет убедиться, что любой ответ Израиля на иранскую ракетную атаку в начале октября не приведет к дальнейшей эскалации кризиса.

23 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на полях саммита БРИКС в Казани, что Израиль столкнется с ответными действиями в случае агрессии против Ирана. Он отметил стремление к установлению мира на Ближнем Востоке, но подчеркнул, что любые израильские действия против Ирана спровоцируют «решительный и невообразимый ответ».

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