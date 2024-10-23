Убийцу актера и его супруги арестовали

Обвиняемый в преднамеренном убийстве актера Русского драматического театра Иосифа Ткача и его супруги арестован, сообщили в прокуратуре Насиминского района Баку.

Согласно сообщению, 22 октября около 21:00 в Насиминскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве в квартире двух человек.

В ходе разбирательства у следствия появились подозрения в том, что Ислам Хадыев (1973 гр.) совершил убийство из корыстных побуждений 85-летнего Иосифа Ткача и его 78-летней супруги Людмилы Ткач.

В прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело. Хадыев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.5 и 120.2.7 УК Азербайджана. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста. Предварительное следствие по делу продолжается.

Иосиф Ткач с 1995 по 2015 год был актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Его супруга Людмила Ткач была учителем элитарной гимназии в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 2015 года была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель».