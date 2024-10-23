«Конфликт» в Украине происходит к «огромному сожалению» России, как и другие конфликты в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита БРИКС в Казани.

РБК передает, что Путин взял слово после речи палестинского лидера Махмуда Аббаса. «Что касается ситуации в Палестине. Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному тоже нашему сожалению. Но гуманитарная катастрофа в Газе — это, конечно, особая ситуация», — сказал президент РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков этой осенью характеризовал войну РФ с Украиной как крайнюю меру, примененную «после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге».