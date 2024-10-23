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Лукашенко: «Мы с востоком Украины сотрудничаем...»

18:55 385

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Киеву не стоит диктовать Минску, с кем сотрудничать.

«Мы с востоком Украины сотрудничаем, со всеми областями. Руководство Украины и военные нас за это очень упрекают, за то, что организации, которые сотрудничают, как они говорят, с захваченными областями, и они попадут под санкции. Так мы и так под санкциями, и дальше некуда попадать, - сказал Лукашенко в интервью «Известиям» на полях саммита в Казани. - А то, что надо Донбассу и Крыму, мы даем, они нам за это платят, почему нам не сотрудничать. Думаю, что Украине не совсем правильно диктовать нам условия, с кем сотрудничать».

Лукашенко также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет мира и «уперся напрочь».

«Если раньше мы говорили, что мир в Украине возможен при согласии коллективного Запада, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», - сказал Лукашенко.

Лидер Беларуси заявил, что Запад видит и оценивает ситуацию на передовой, «где Россия уверенно, постепенно, шаг за шагом продвигается»: «И оценивают по достоинству, не как Володя Зеленский. Они понимают, что может наступить крах Украины. А это крах коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться [с РФ]».

Президент Беларуси также заявил, что поедет в Крым, «если надо», но пока в этом нет необходимости: «В Крым? Это вопрос больше от журналиста. Если надо поехать, поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера ехать в Крым?».

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