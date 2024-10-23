А если поймут, что русские сигареты лучше?

Американские политики и генералы, наконец, признали, что на территории России находятся северокорейские военные. Еще неделю назад, когда Киев вовсю бил по этому поводу тревогу, министр обороны США Ллойд Остин говорил, что он «ничего об этом не знает». Теперь он признает, ссылаясь на данные американской разведки, что на российском Дальнем Востоке и, возможно, в других регионах находятся 3 тысячи военных из КНДР. И, как говорит глава Пентагона, они могут быть «легитимными целями» для украинской армии.

В американском Конгрессе серьезно встревожились. В конечном итоге присутствие северокорейских военных выводит конфликт между Украиной и Россией на новый уровень, а это уже попахивает глобальным столкновением Запада с Северной Кореей. Как заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер, «США нужно рассмотреть прямое военное действие», если КНДР вступит в войну в Украине. «Администрация Байдена-Харрис должна понять, что вступление войск Северной Кореи в конфликт является красной линией для США», - сказал Тернер. Однако эти громогласные заявления оставляют больше вопросов, чем дают ответов. Каким образом США смогут ответить Ким Чен Ыну, если его войска вступят в бой в Украине? Вряд ли кто-либо в Вашингтоне сейчас может что-либо ответить на это. До этого и отправка в Россию огромного количества северокорейского оружия также была квалифицирована как пересечение красной линии. Но это не помешало Пхеньяну послать своему российскому брату 13 тысяч контейнеров с боеприпасами на судах, которые, по данным разведки Южной Кореи, совершили 72 рейса. В этих контейнерах были ракеты, противотанковые гранаты и 8 миллионов столь необходимых армии России 122 и 152-миллиметровых снарядов. Есть и еще один из серьезных вопросов, которые рассматривают военные эксперты в американской столице. Южная Корея заявила о возможности отправки своего собственного ограниченного военного контингента в Украину, а также готова пересмотреть собственные законы, которые запрещают экспорт оружия в зону конфликта. Предполагается, что южнокорейские военные будут помогать украинцам допрашивать пленных северокорейских солдат. Но даже такие действия Сеула могут спровоцировать бешенство Ына, которое приведет к еще большему обострению между корейским Севером и Югом. Северокорейский диктатор уже приказал взрывать все мосты между двумя государствами. Что им движет, готовится ли он к большой войне с Сеулом? Никто не может сказать. Но противостояние между военными двух стран в Украине может стать триггером к этому.

Однако далеко не все эксперты думают, что отправка северокорейских войск в Россию обязательно приведет к мировой войне. «У Северной Кореи одна из самых больших армий в мире, миллионы поставлены под ружье, но это далеко не идеальные войска, - говорит Хью Гриффит, эксперт по Северной Корее в ООН. - Никто из этих военных не нюхал пороха и не проходил тестов в боевых условиях. Так что уверения Ким Чен Ына о «непобедимости» его армии могут быть первым мыльным пузырем, который лопнет». Гриффит считает, безусловно совершенно обосновано, что северокорейцы не получат никакого привилегированного отношения к себе в составе российской армии и будут использованы лишь как пушечное мясо. И это вызовет у них животный страх, особенно когда на них посыплется град украинских снарядов. Но одновременно солдат Ына ждет и еще одно испытание. Они всю свою жизнь находились в совершенно замкнутом пространстве под тотальным влиянием пропаганды режима. А теперь эти люди увидят новый уровень определенной свободы, недосягаемой для них на родине, при которой граждане России имеют мобильные телефоны и пользуются социальными сетями. Это реальность, которую они совершенно не знали и даже не представляли. «Они обнаружат, например, что русские сигареты лучше, чем северокорейские, - говорит Гриффит. - И это будет для них полным откровением».