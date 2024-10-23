Американские THAAD «не помогут»: Иран угрожает Израилю уничтожением

Израильские системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow не смогли защитить Израиль от иранского удара, американские комплексы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) тоже не помогут, поэтому еврейское государство потерпит полное поражение в конфликте с Ираном, считает командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенант Хосейн Салами.

«Точно так же, как в ходе операции «Правдивое обещание – 2» не сработали противоракетные комплексы Arrow, не сработают и системы THAAD. Не надейтесь на THAAD, у них ограниченные возможности. Вы, полагаясь на силу своих несовершенных комплексов ПРО, выпускали снаряд и получали в ответ в несколько раз больше. Вы не можете победить в этом конфликте, мы вас уничтожим», - приводит слова генерала пресс-служба КСИР.

«Маленькая страна, 98% экономики которой зависит от моря, должна больше думать, потому что ее неразумные решения могут странным образом привести к концу [израильского] режима», - добавил Салами.

Ракетный удар 1 октября по Израилю в Иране назвали операцией «Правдивое обещание-2» по аналогии с «Правдивым обещанием-1» - иранской атакой на еврейское государство в апреле 2024 года в ответ на израильский обстрел консульства Исламской Республики в Дамаске.

21 октября израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что переброшенная в Израиль вооруженными силами США батарея THAAD заступила на боевое дежурство. Ожидается, что ее будут обслуживать около 100 американских военнослужащих. Иранские власти ранее заявили, что THAAD станет законной целью Тегерана в случае атаки на еврейское государство.