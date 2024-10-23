Трампа снова обвинили в секс-домогательствах

Уильямс работала моделью в 1990-х годах. С Трампом ее познакомил в 1992 году финансист Джеффри Эпштейн, с которым она в то время встречалась. В начале 1993 года Эпштейн во время прогулки предложил Уильямс зайти к Трампу в Trump Tower в Нью-Йорке.

Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в сексуализированных домогательствах. По ее словам, это произошло в 1993 году, пишет The Guardian.

По словам бывшей модели, вскоре после того, как они пришли к Трампу, тот притянул ее к себе и начал прикасаться к ее телу. Уильямс утверждает, что Трамп провел руками по ее груди, талии и ягодицам. Сама она «застыла», потому что «была сбита с толку происходящим». Уильямс также заявила, что видела, как Трамп и Эпштейн улыбались друг другу в этот момент.

После того, как Уильямс с Эпштейном ушли, финансист начал злиться на нее. По словам экс-модели, он ей сказал: «Почему ты позволила ему это сделать?». «Он заставил меня чувствовать себя отвратительно, и я помню, что была совершенно сбита с толку», — рассказала Уильямс.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт назвала «ложными» обвинения со стороны Уильямс.

«Эти обвинения, выдвинутые бывшим активистом Барака Обамы и озвученные во время предвыборной кампании Харрис за две недели до выборов, однозначно ложны. Очевидно, что этот фейк был придуман штабом Харрис», — заявила представитель штаба кандидата от Республиканской партии.

Бывшего президента США Дональда Трампа не в первый раз обвиняют в домогательствах.