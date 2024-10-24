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Завод по производству Bayraktar в Украине почти построен

19:31 1029

Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине планируется построить к августу 2025 года, сообщил глава компании Baykar Халук Байрактар.

«Мы на 80% завершили строительство, и сейчас заказывается оборудование. Дата начала производства будет определена ходом войны, но объект будет готов в августе 2025 года», — сказал он Reuters в кулуарах оборонной выставки Saha Expo в Стамбуле.

В феврале руководство компании сообщило, что Baykar начала строительство завода недалеко от Киева, где планируется производить модели беспилотников TB2 или TB3.

«Завод в Украине большой, мы планируем нанять около 500 человек», — говорил тогда Reuters Халук Байрактар.

Украинские войска активно использовали турецкие дроны против бронетехники и артиллерии российских войск после начала вторжения РФ в феврале 2022 года.

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