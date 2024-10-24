Генсек ООН в России призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «справедливому миру» в Украине, выступив перед президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. Слова Гутерриша приводит агентство AFP.

«Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи» всемирной организации, заявил Гутерриш.

По его словам, необходимо уважать «принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств».