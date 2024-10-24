Путин косвенно подтвердил прибытие северокорейских солдат в Россию

Президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС спросили о кадрах, которые якобы свидетельствуют об отправке северокорейских военных в РФ.

Журналист NBC News задал Путину вопрос о спутниковых снимках, которые показывают, что северокорейские военные находятся в России. «Что они там делают и не будет ли это еще большей эскалацией в украинской войне?» — спросил корреспондент.

«Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего США. …А затем нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путем минских соглашений», — сказал Путин.