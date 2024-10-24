Путин заявил, что около 2 тысяч украинских военных окружены в Курской области
20:17 1603
Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, «блокирована и окружена», это примерно 2 тыс. человек, сообщил президент России Владимир Путин.
«Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
По его словам, попытки украинских военных вырваться из блокады безуспешны.
Путин также заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед на всей линии фронта в Украине.
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