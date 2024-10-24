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Путин заявил, что согласился на последние переговоры с Украиной, но...

обновлено 21:35
21:35 1275

Президент РФ Владимир Путин заявил, что через турецких партнеров получал предложения о переговорах с Украиной и дал согласие, но на следующий же день президент Украины Владимир Зеленский отказался.

«Вот недавно опять турецкая сторона, помощник господина Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился. Я сказал, что хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда - хотят они или не хотят. Пусть скажут прямо об этом», - отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

* * * 20:25

Россия благодарна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за площадку для переговоров с Украиной в 2022 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил, мы благодарны президенту Турции, господину Реджепу Тайипу Эрдогану, который когда-то предоставил нам площадку для переговоров с украинской делегацией», - напомнил российский лидер, подчеркнув, что в ходе этого переговорного процесса в 2022 году удалось выйти на «возможный документ, проект мирного соглашения».

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