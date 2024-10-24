Трамп в погоне за армянскими голосами

Менее чем за две недели до президентских выборов в США кандидат от Республиканкой партии Дональд Трамп решил с головой нырнуть в ранее неведомые для него глубины, впервые актуализировав в своей предвыборной кампании так называемый «армянский вопрос». В своем аккаунте в социальной сети Truth Social Трамп не только назвал себя «наиболее подходящим кандидатом для защиты армян и преследуемых христиан», но и обвинил Камалу Харрис в том, что она «не предприняла никаких шагов для защиты преследуемых в Армении христиан». Продолжив атаки на кандидата от Демократической партии, Трамп публично осудил Харрис за пассивность и беспомощность в ответ на «преследование и насильственное изгнание из Арцаха 120 тысяч армян-христиан», пообещав после прихода к власти «восстановить мир между Азербайджаном и Арменией».

«Христиане во всем мире не будут в безопасности, если Камала Харрис станет президентом США, - написал Трамп в Truth Social. - Когда я стану президентом, я буду защищать преследуемых христиан, я остановлю насилие и этнические чистки, и мы восстановим мир между Арменией и Азербайджаном». Понятно, что Трампу, весьма и весьма далекому от нюансов, раздирающих последние тридцать лет Южный Кавказ, и в голову не могла прийти мысль обвинить Азербайджан в «этнических чистках и насильственном изгнании христиан-армян». Скорее всего, этот сомнительный тезис штабу Трампа подбросили лидеры армянской диаспоры США, сумевшие убедить политтехнологов эпатажного кандидата от республиканцев, что пассаж про гонимых христиан-скитальцев из «Арцаха» позволит их боссу перетянуть на свою сторону хотя бы часть голосов многотысячной армянской общины. Отметим, что ни в ходе нынешней предвыборной кампании, ни в период президентской каденции «армянским вопросом» Дональд Трамп практически не занимался. В отличие от Хиллари Клинтон, соперничавшей с ним на президентских выборах 2016 года, Трамп, несмотря на прессинг со стороны армянской общины США, так публично и не пообещал признать «геноцид армян».

Как известно, предвыборная кампания 2020 года совпала по времени с 44-дневной войной, в которой Азербайджан освободил от армянской оккупации свои суверенные территории. Учитывая, что армяне в США до сих пор обвиняют Трампа в том, что он «не предпринял никаких действий для остановки агрессии Азербайджана», с самого начала нынешней кампании было очевидно, что поддерживать Трампа армянская диаспора не собиралась. Более того, ее влиятельные лидеры неоднократно заявляли, что возвращение Трампа в Белый дом будет «опасным для Армении». Именно так они сигнализировали столпам Демократической партии, что готовы поддержать кандидатуру Камалы Харрис, хорошо знакомую армянской общине еще с тех времен, когда Харрис занимала кресло генерального прокурора штата Калифорния, в котором позиции армянской общины особенно сильны. Харрис, естественно, в долгу не осталась и в поздравительном сообщении по случаю Дня независимости Армении дала понять армянским избирателям, что, став президентом, «приложит все усилия для возвращения армян в Карабах». Это послание Камала Харрис опубликовала в своем официальном аккаунте как действующий вице-президент США. Таким образом, незадолго до выборов казалось, что решение армянской диаспоры США отдать на выборах голоса кандидату от Демократической партии было окончательным и бесповоротным.

Однако за последние две недели Трамп, сумевший благодаря нападкам на свою соперницу с использованием фейков о «гаитянах, поедающих собак и кошек американцев» и «нелегальных мигрантах, захлестнувших США» поднять свой рейтинг, решил отобрать у Харрис часть армянских голосов, включив в предвыборный лексикон такие безотказно действующие на массовое подсознание армян фейковые понятия, как «Арцах» и «изгнание 120 тысяч армян». По последним данным, менее чем за две недели до выборов Трамп вырвался вперед, и, как свидетельствуют данные последнего опроса газеты The Wall Street Journal, он опережает Харрис с небольшим отрывом - 47 против 45 процентов. По сравнению с августовским опросом, когда Харрис лидировала с тем же отрывом, это, безусловно, смена позиций, хотя оба результата находятся в пределах погрешности. Исследование The Wall Street Journal показало рост негативных отзывов о Харрис, чья поддержка снизилась на 8 пунктов, до 42 процентов. Тем временем оценка работы Трампа как президента улучшилась - рейтинг одобрения политика составил 52 процента, что дает ему преимущество в 4 пункта. Главным образом, за счет того, что Трамп усилил фокус на иммиграционной политике, и это привлекло внимание избирателей, 23 процента которых называют сегодня иммиграцию ключевым вопросом.