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Путин об «угрозах» Трампа ударить по Москве: «Не припомню…»

21:14 435

Президент РФ Владимир Путин «не припомнит», чтобы экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с ним угрожал нанести удар по Москве в случае нападения России на Украину.

«Можно ли угрожать [России]? Угрожать можно кому угодно, но России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в Соединенных Штатах, и я предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

При этом он приветствовал другие заявления Трампа. «Он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем», — сказал Путин.

Президент России отметил, что то, как будут строиться взаимоотношения Москвы и Вашингтона после выборов, зависит от будущей администрации президента США.

Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что угрожал президенту Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину. «Я сказал: «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы». Я сказал: «Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора»», — сказал кандидат в президенты США, не уточнив при этом, когда и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с Путиным.

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