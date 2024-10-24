В Чечне расстреляли росгвардейцев
24 октября 2024, 21:59 2599
В Чечне неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, один росгвардеец погиб, второй - ранен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», - сказано в сообщении.
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Нападавших ищут.
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