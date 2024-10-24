Турция принимает меры после теракта

Власти Турции продолжат решительное противодействие терроризму в стране и за ее пределами и не допустят создания «террористического государства» у своих границ. Как сообщает TRT Haber, об этом было заявлено на заседании по вопросам безопасности, которое в Стамбуле в четверг вечером провел президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер собрал глав силового блока в аэропорту Стамбула по возвращении из Казани, где принял участие в саммите БРИКС. Была обсуждена ситуация после совершенного 23 октября в Анкаре теракта у предприятия аэрокосмической корпорации TUSAŞ, рассмотрены меры безопасности, которые планируется принять для защиты стратегических учреждений в стране и противодействия в Ираке и Сирии террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как установили турецкие спецслужбы, именно РПК стоит за терактом в Анкаре, в которой 5 человек погибли и 22 получили ранения.

«На совещании по вопросам безопасности под председательством президента Эрдогана обсуждалась террористическая атака на TUSAŞ, а также шаги, которые будут приняты в борьбе с терроризмом. Было заявлено, что усилия по созданию свободной от террора Турции и недопущению образования за ее пределами «террористического государства» будут продолжены», - передает TRT Haber.

Ранее со ссылкой на Минобороны Турции сообщалось, что после теракта в Анкаре ВВС республики провели масштабные рейды на севере Ирака и Сирии против РПК. По первичным данным, уничтожено 47 объектов и ликвидировано 59 курдских боевиков.