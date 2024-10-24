Турция принимает меры после теракта
Власти Турции продолжат решительное противодействие терроризму в стране и за ее пределами и не допустят создания «террористического государства» у своих границ. Как сообщает TRT Haber, об этом было заявлено на заседании по вопросам безопасности, которое в Стамбуле в четверг вечером провел президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер собрал глав силового блока в аэропорту Стамбула по возвращении из Казани, где принял участие в саммите БРИКС. Была обсуждена ситуация после совершенного 23 октября в Анкаре теракта у предприятия аэрокосмической корпорации TUSAŞ, рассмотрены меры безопасности, которые планируется принять для защиты стратегических учреждений в стране и противодействия в Ираке и Сирии террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).
Как установили турецкие спецслужбы, именно РПК стоит за терактом в Анкаре, в которой 5 человек погибли и 22 получили ранения.
«На совещании по вопросам безопасности под председательством президента Эрдогана обсуждалась террористическая атака на TUSAŞ, а также шаги, которые будут приняты в борьбе с терроризмом. Было заявлено, что усилия по созданию свободной от террора Турции и недопущению образования за ее пределами «террористического государства» будут продолжены», - передает TRT Haber.
Ранее со ссылкой на Минобороны Турции сообщалось, что после теракта в Анкаре ВВС республики провели масштабные рейды на севере Ирака и Сирии против РПК. По первичным данным, уничтожено 47 объектов и ликвидировано 59 курдских боевиков.
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На территории аэропорта Ататюрк в Стамбуле прошло совещание по безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Anadolu передает, что глава турецкого государства прибыл в мегаполис из Казани, где находился для участия в саммите БРИКС.
В совещании приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр внутренних дел Али Ерликая, начальник Генерального штаба Метин Гюрак, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, руководитель Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун, председатель Управления оборонпрома при Администрации президента Халук Гергюн, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и заместитель председателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.