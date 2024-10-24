Израиль направляет переговорщика в Катар

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа направится 27 октября в Доху на встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и шефом ЦРУ Уильямом Бернсом о возобновлении переговоров об освобождении израильских заложников. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В Дохе стороны будут обсуждать различные варианты для возобновления переговоров об освобождении заложников, которых больше года удерживают террористы ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Катаре.

Как отметил источник CNN, неясно, кто теперь может выступать на переговорах от ХАМАС. Основным лицом для контактов вне пределов Газы пока считается Халил аль-Хайя.

Ранее Блинкен заявлял, что гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке. Подобное мнение высказывали и другие чиновники.