USD 1.7000
EUR 1.8348
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Алиев и Пашинян дали поручения Байрамову и Мирзояну
Новость дня
Алиев и Пашинян дали поручения Байрамову и Мирзояну

В Израиле утвердили планы атаки на Иран

24 октября 2024, 22:20 942

Министр обороны Израиля Йоав Галант и начальник Генштаба Герци Халеви утвердили планы атаки на Иран и ждут сигнала от политического руководства, сообщает израильский 11-й канал со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

По словам комментатора 11-го канала, атака на Иран может быть совершена в любой момент — технически для этого все готово.

Ранее британская The Times со ссылкой на военные источники сообщала, что Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за утечки конфиденциальной военной информации США. Израиль обеспокоен тем, что утечка может помочь Ирану предсказать атаку. В итоге был разработан альтернативный план, утверждает The Times.

Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже
Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже наш комментарий
24 октября 2024, 23:13 925
А если поймут, что русские сигареты лучше?
А если поймут, что русские сигареты лучше? наша корреспонденция
24 октября 2024, 19:05 4015
Трамп в погоне за армянскими голосами
Трамп в погоне за армянскими голосами наш комментарий
24 октября 2024, 20:48 3379
Турция принимает меры после теракта
Турция принимает меры после теракта обновлено 23:20
24 октября 2024, 23:20 1155
Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать
Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать главное на этот час
24 октября 2024, 17:21 4746
Лига Европы: «Карабах» вдевятером крупно проиграл «Аяксу»
Лига Европы: «Карабах» вдевятером крупно проиграл «Аяксу» Виноват ли судья?; обновлено
24 октября 2024, 22:43 14677
В Чечне расстреляли росгвардейцев
В Чечне расстреляли росгвардейцев
24 октября 2024, 21:59 2603
Путин заявил, что согласился на последние переговоры с Украиной, но...
Путин заявил, что согласился на последние переговоры с Украиной, но... обновлено 21:35
24 октября 2024, 21:35 3741
Саакашвили обратился и к азербайджанцам Грузии
Саакашвили обратился и к азербайджанцам Грузии
24 октября 2024, 21:24 3349
Путин косвенно подтвердил прибытие северокорейских солдат в Россию
Путин косвенно подтвердил прибытие северокорейских солдат в Россию
24 октября 2024, 20:14 3687
Глава Центра глобалистики в интервью haqqin.az: «Путину ежемесячно надо бросать на войну до 30 тысяч человек. Откуда?»
Глава Центра глобалистики в интервью haqqin.az: «Путину ежемесячно надо бросать на войну до 30 тысяч человек. Откуда?» наши беседы; все еще актуально
24 октября 2024, 15:59 3675

ЭТО ВАЖНО

Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже
Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже наш комментарий
24 октября 2024, 23:13 925
А если поймут, что русские сигареты лучше?
А если поймут, что русские сигареты лучше? наша корреспонденция
24 октября 2024, 19:05 4015
Трамп в погоне за армянскими голосами
Трамп в погоне за армянскими голосами наш комментарий
24 октября 2024, 20:48 3379
Турция принимает меры после теракта
Турция принимает меры после теракта обновлено 23:20
24 октября 2024, 23:20 1155
Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать
Шахбаз Шариф ждет встречи с Моди в Баку. А Моди может не приехать главное на этот час
24 октября 2024, 17:21 4746
Лига Европы: «Карабах» вдевятером крупно проиграл «Аяксу»
Лига Европы: «Карабах» вдевятером крупно проиграл «Аяксу» Виноват ли судья?; обновлено
24 октября 2024, 22:43 14677
В Чечне расстреляли росгвардейцев
В Чечне расстреляли росгвардейцев
24 октября 2024, 21:59 2603
Путин заявил, что согласился на последние переговоры с Украиной, но...
Путин заявил, что согласился на последние переговоры с Украиной, но... обновлено 21:35
24 октября 2024, 21:35 3741
Саакашвили обратился и к азербайджанцам Грузии
Саакашвили обратился и к азербайджанцам Грузии
24 октября 2024, 21:24 3349
Путин косвенно подтвердил прибытие северокорейских солдат в Россию
Путин косвенно подтвердил прибытие северокорейских солдат в Россию
24 октября 2024, 20:14 3687
Глава Центра глобалистики в интервью haqqin.az: «Путину ежемесячно надо бросать на войну до 30 тысяч человек. Откуда?»
Глава Центра глобалистики в интервью haqqin.az: «Путину ежемесячно надо бросать на войну до 30 тысяч человек. Откуда?» наши беседы; все еще актуально
24 октября 2024, 15:59 3675
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться