В Израиле утвердили планы атаки на Иран

Министр обороны Израиля Йоав Галант и начальник Генштаба Герци Халеви утвердили планы атаки на Иран и ждут сигнала от политического руководства, сообщает израильский 11-й канал со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

По словам комментатора 11-го канала, атака на Иран может быть совершена в любой момент — технически для этого все готово.

Ранее британская The Times со ссылкой на военные источники сообщала, что Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за утечки конфиденциальной военной информации США. Израиль обеспокоен тем, что утечка может помочь Ирану предсказать атаку. В итоге был разработан альтернативный план, утверждает The Times.