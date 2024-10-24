Путин: К обострению готовы и никаких уступок

Российская сторона «готова к обострению» ситуации на международной арене, но эту эскалацию пытается вызвать не она. Так заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Люди, конечно, боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов – и на Ближнем Востоке, и на Украине. Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне», – цитирует Путина РИА Новости.

«Мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те страны, которые этим занимаются», – заявил президент РФ.

По его словам, Москва рассмотрит варианты мирных переговоров по Украине, но с учетом сложившихся на земле реалий.

«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готовы ни на что другое», — сказал президент РФ, отвечая на вопрос о том, на что он готов для завершения войны.