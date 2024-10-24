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Беспорядки и цыганский погром в российском городе

24 октября 2024, 22:50 1616

Жители города Коркино в Челябинской области РФ устроили стихийный сход и погром в цыганском квартале после убийства женщины-таксиста, передают российские издания.

Сообщается, что люди окружили дом, где предположительно проживали подозреваемые в убийстве представители цыганской диаспоры, и стали закидывать его камнями. В ответ, по словам местных жителей, из дома выстрелили по толпе.

Телеграм-канал «Осторожно новости» пишет, что сначала прозвучала стрельба из дома, затем жители стали бросать в него камни.

На место прибыл спецназ. По данным Baza, силовики оцепили дом и начали оттеснять собравшихся, а также вошли внутрь здания. Затем митингующие направились в центр Коркино, требуя от полиции активных действий. «Осторожно новости» пишет, что жители Коркино собрались около дома, где проживали цыгане, а также возле местного магазина.

Местное издание 74.ru пишет, что 40-летнюю женщину нашли мертвой 23 октября. Перед этим она ездила на вызов «к местным цыганам, и именно их теперь подозревают» в убийстве. На теле таксистки нашли несколько ножевых ранений. 

Вечером 24 октября региональное управление Следственного комитета отчиталось о задержании 17-летнего подозреваемого в убийстве. По версии следствия, между таксисткой и подозреваемым, который ехал в машине, произошел конфликт, в ходе которого он «причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки». 

На события в Коркино отреагировал челябинский губернатор Алексей Текслер. Главу области проинформировали о ситуации в городе.

Телеграм-каналы передают, что «волнения в городе продолжаются. Жители поджигают дома и машины цыган. Силовики начали задержания».

При этом РИА Новости передает, что «ситуация в челябинском Коркино после убийства женщины-таксиста контролируемая, скопления людей не наблюдается, дежурят сотрудники правоохранительных органов».

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