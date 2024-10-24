Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже
На пресс-конференции в Казани по итогам саммита БРИКС московский редактор Би-би-си Стив Розенберг задал российскому президенту острый вопрос. Дескать, как прозвучавшие на форуме заявления Путина о глобальной стабильности и безопасности соотносятся с вторжением в Украину.
«До начала «СВО» не было ни атак дронов, ни обстрелов российских городов», - напомнил журналист.
«Да, этого не было, - признал Путин, - на попытки Москвы наладить контакты и взаимоотношения с западными странами ей «указывали на свое место». Это место в конечном счете привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков. С потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны».
Неплохо было бы поинтересоваться у жителей Курской или Белгородской областей, насколько им лучше сейчас, с обстрелами и дронами, чем до войны, но ни спрашивать, ни слушать их, конечно, никто не будет. Многие из российских граждан, отправившихся на войну, уже никогда никому ничего не скажут.
Что касается скатывания России в разряд второстепенных государств, война обеспечивает эту трансформацию ускоренными темпами.
Экономисты Международного валютного фонда проанализировали военную экономику России, предмет огромной гордости российского президента, прикинули, подсчитали и пришли к следующим выводам.
Все, чего можно было достигнуть путем вброса триллионов в оборонную промышленность, уже достигнуто. С 2025 года начнется неминуемое падение темпов роста ВВП: в следующем году они упадут втрое.
В 2024 году, вероятно, рост составит 3,6%, в 2025 году - 1,3%. При этом понятно, что основную часть этого роста даст производство оружия, боеприпасов и прочего оборудования и амуниции, строительство оборонных сооружений - вещей, которые формально увеличивают ВВП страны, а уровень жизни в ней никак не поднимают, наоборот. К 2029 году темпы роста упадут до 1,2%.
При этом, по оценкам МВФ, развитые страны в следующем году будут расти быстрее, чем Россия, процентов на тридцать. Развивающиеся страны - втрое быстрее, показывая рост на 4,2%. Китай, по прогнозам фонда, прибавит 4,5%, и российская экономика отстанет от китайской в 3,5 раза, от Индии, которая увеличит ВВП на 6,5% - в пять раз. Это, кстати, к вопросу о реальном соотношении сил среди ведущих партнеров по БРИКС.
Потенциал роста исчерпан, возможности российской экономики уперлись в потолок. Замедляется рост инвестиций и частного потребления, при этом рынок испытывает острую нехватку рабочих рук. Сам Путин ее оценил в два с половиной миллиона человек.
Кроме того, фонд исходит из того, что цены на нефть в следующем году упадут в среднем до 72,84 доллара за баррель, что также внесет свой вклад в падение ВВП.
Российское руководство до сих пор воодушевлено той видимой легкостью, с которой удалось перейти от падения ВВП в первый год войны на 1,2% к его росту. В 2023 году, по данным Росстата, он составил 3,6%, за январь–август текущего — 4,2%. Это результат мощного «фискального стимула»: за 2022 -2024 году по статье «национальная оборона» было потрачено около 20 триллионов рублей.
Это море разливанное денег привело к инфляции, которую не удается остановить постоянным повышением ставки Центробанка. Но пик от роста «на стероидах» уже позади. Безработица сейчас на историческом минимуме, а загрузка производственных мощностей – на максимуме. Строительство и грузооборот транспорта стагнируют уже с начала 2024 года. В гражданских отраслях заметный спад. Инвестиции для развития брать негде.
Все эти печальные обстоятельства превосходным образом ведут к тому, от чего Владимир Путин якобы уводил Россию в 2022 году, решив напасть на Украину. Российская Федерация скатывается во второстепенные страны. Под звуки обстрелов и жужжание дронов.