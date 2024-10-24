Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже

На пресс-конференции в Казани по итогам саммита БРИКС московский редактор Би-би-си Стив Розенберг задал российскому президенту острый вопрос. Дескать, как прозвучавшие на форуме заявления Путина о глобальной стабильности и безопасности соотносятся с вторжением в Украину. «До начала «СВО» не было ни атак дронов, ни обстрелов российских городов», - напомнил журналист. «Да, этого не было, - признал Путин, - на попытки Москвы наладить контакты и взаимоотношения с западными странами ей «указывали на свое место». Это место в конечном счете привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков. С потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны».

Неплохо было бы поинтересоваться у жителей Курской или Белгородской областей, насколько им лучше сейчас, с обстрелами и дронами, чем до войны, но ни спрашивать, ни слушать их, конечно, никто не будет. Многие из российских граждан, отправившихся на войну, уже никогда никому ничего не скажут. Что касается скатывания России в разряд второстепенных государств, война обеспечивает эту трансформацию ускоренными темпами. Экономисты Международного валютного фонда проанализировали военную экономику России, предмет огромной гордости российского президента, прикинули, подсчитали и пришли к следующим выводам. Все, чего можно было достигнуть путем вброса триллионов в оборонную промышленность, уже достигнуто. С 2025 года начнется неминуемое падение темпов роста ВВП: в следующем году они упадут втрое.

В 2024 году, вероятно, рост составит 3,6%, в 2025 году - 1,3%. При этом понятно, что основную часть этого роста даст производство оружия, боеприпасов и прочего оборудования и амуниции, строительство оборонных сооружений - вещей, которые формально увеличивают ВВП страны, а уровень жизни в ней никак не поднимают, наоборот. К 2029 году темпы роста упадут до 1,2%. При этом, по оценкам МВФ, развитые страны в следующем году будут расти быстрее, чем Россия, процентов на тридцать. Развивающиеся страны - втрое быстрее, показывая рост на 4,2%. Китай, по прогнозам фонда, прибавит 4,5%, и российская экономика отстанет от китайской в 3,5 раза, от Индии, которая увеличит ВВП на 6,5% - в пять раз. Это, кстати, к вопросу о реальном соотношении сил среди ведущих партнеров по БРИКС. Потенциал роста исчерпан, возможности российской экономики уперлись в потолок. Замедляется рост инвестиций и частного потребления, при этом рынок испытывает острую нехватку рабочих рук. Сам Путин ее оценил в два с половиной миллиона человек.