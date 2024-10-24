Шольц своей позиции не меняет

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил возможность немедленного приглашения Украины в НАТО. Это первый пункт плана победы украинского президента Владимира Зеленского, который он представил ранее.

«Важно понимать, что страна, находящаяся в состоянии войны, абсолютно не может стать членом НАТО, — сказал Шольц в интервью ZDF. — Все это знают, по этому вопросу нет никаких разногласий».

Канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

«Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее», – подчеркнул Шольц.