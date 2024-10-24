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Американцы ожидают беспорядки после выборов. Разведка предупреждает

24 октября 2024, 23:50 172

До 62% американцев полагают, что после выборов президента США могут произойти «вспышки насилия», сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Ipsos и каналом Scripps News.

Такой точки зрения придерживается 70% опрошенных сторонников Демократической партии и 59% сторонников республиканцев.

Вместе с тем 51% респондентов заявили, что поддерживали бы применение военной силы для пресечения беспорядков в день выборов. Среди согласившихся с таким вариантом действий 61% республиканцев и 51% демократов.

При этом 63% опрошенных выразили уверенность, что результаты выборов посчитают честно. 77% заявили, что хотят принять итоги голосования, даже если их кандидат проиграет.

Опрос проходил 18 - 20 октября, в нем приняли участие 1 тыс. 28 человек. Погрешность составила 3,3 процентных пункта.

Ранее высокопоставленные сотрудники американской разведки предупредили, что Россия и Иран могут попытаться спровоцировать насильственные протесты в США после президентских выборов. Согласно рассекреченной записке национальной разведки, цель противников США - внести раскол в американское общество и поставить под сомнение результаты выборов, что может осложнить плавную передачу власти. Авторы доклада предупреждают, что Россия и Иран могут сами организовывать протестные мероприятия или подталкивать граждан к участию в подобных акциях, в том числе посредством публикации ложной информации и сфальсифицированных заявлений в соцсетях.

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