Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Журналист Эйнулла Фатуллаев со съемочной группой haqqin.az продолжает в горячий предвыборный период работу в Тбилиси. Накануне, наша репортерская группа в прямом включении транслировала митинг провластной партии «Грузинская мечта». Мы также представили нашим читателям и зрителям позицию ведущей оппозиционной партии Единого Национального Движения (партии Саакашвили).
Наша съемочная группа обратилась за интервью к правящей «Грузинской мечте». Правительственная партия делегировала своего представителя – председателя Комитета парламента Грузии, экс-губернатора Кахетии, одного из лидеров правящей парламентской фракции Ираклия Кадагишвили.
Готова ли «Грузинская мечта» встретить новую революцию? И что может предпринять для предотвращения беспорядков, о которых беспрестанно говорят лидеры правительства? Почему нынешнее правительство избрало курс на сближение с Россией? И действительно ли Кремль пообещал «мечтателям» взамен реальные уступки в урегулировании территориальных конфликтов? Пойдет ли партия Иванишвили на разрыв с Западом?
Со всеми этими вопросами Эйнулла Фатуллаев обратился к «Грузинской мечте».