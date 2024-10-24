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Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

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Отдел информации
24 октября 2024, 23:54 142

Журналист Эйнулла Фатуллаев со съемочной группой haqqin.az продолжает в горячий предвыборный период работу в Тбилиси. Накануне, наша репортерская группа в прямом включении транслировала митинг провластной партии «Грузинская мечта». Мы также представили нашим читателям и зрителям позицию ведущей оппозиционной партии Единого Национального Движения (партии Саакашвили).

Наша съемочная группа обратилась за интервью к правящей «Грузинской мечте». Правительственная партия делегировала своего представителя – председателя Комитета парламента Грузии, экс-губернатора Кахетии, одного из лидеров правящей парламентской фракции Ираклия Кадагишвили.

Готова ли «Грузинская мечта» встретить новую революцию? И что может предпринять для предотвращения беспорядков, о которых беспрестанно говорят лидеры правительства? Почему нынешнее правительство избрало курс на сближение с Россией? И действительно ли Кремль пообещал «мечтателям» взамен реальные уступки в урегулировании территориальных конфликтов? Пойдет ли партия Иванишвили на разрыв с Западом?

Со всеми этими вопросами Эйнулла Фатуллаев обратился к «Грузинской мечте».

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