Белый дом призывают дать «прямой военный ответ», если войска КНДР войдут в Украину
Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Тернер считает, что, если военные Северной Кореи войдут в Украину, США должны рассмотреть возможность «прямых военных действий». Об этом пишет газета The Hill.
Тернер считает, что администрация президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис «должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов».
«Если войска Северной Кореи войдут на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи», – заявил он.
В интервью The Insider американист Александра Филиппенко сказала, чтобы осадить КНДР, заинтересованы не только Штаты, но и Китай: «Что Северная Корея получает от России и то, каким образом это может усилить ее военный потенциал, волнует не только США, но и Китай, потому что для Китая такое поведение Северной Кореи — это тоже изменение существующего баланса сил. КНР долгое время поддерживала Северную Корею, а сейчас выходит, что та постепенно уменьшает свою зависимость. Для США главный вопрос, конечно, — что Северная Корея получает взамен и насколько глубоко это сотрудничество [с Россией]... Здесь удивительным образом могут соединиться интересы Соединенных Штатов и Китая. Кроме того, КНР себя представляет миротворцем. Она хочет подчеркнуть, что, в отличие от Америки, «которая только оружие Украине дает», пытается продвигать мирное решение конфликта. И вот теперь ближайший союзник Китая выступает на стороне (РФ). Вот поэтому удивительным образом здесь могут сомкнуться очень тонкие настройки интересов Китая и США».