Белый дом призывают дать «прямой военный ответ», если войска КНДР войдут в Украину

Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Тернер считает, что, если военные Северной Кореи войдут в Украину, США должны рассмотреть возможность «прямых военных действий». Об этом пишет газета The Hill.

Тернер считает, что администрация президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис «должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов».