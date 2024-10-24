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Причастного к атаке 7 октября командира ХАМАС убили

00:25 553

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Мохаммада Абу Итиви, командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС.

По данным израильской армии, с июля 2022 года он работал в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

По информации ЦАХАЛ, Мохаммад Абу Итиви руководил нападением 7 октября 2023 года на бомбоубежище в кибуце Реим, где от боевиков ХАМАС прятались посетители музыкального фестиваля Nova.

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) запросил у высокопоставленных должностных лиц ООН разъяснений и расследования относительно причастности сотрудника БАПОР к массовым убийствам 7 октября 2023 года.

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