Президент Грузии допустила свой арест после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что, если правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» победит на парламентских выборах 26 октября, она может оказаться в тюрьме.

«Мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму, если это случится», - сказала Зурабишвили на пресс-конференции, отвечая на вопрос, что может случиться, если правящая партия, согласно своему плану, запретит и предаст суду оппозицию.

В то же время Зурабишвили подчеркнула, что не хочет говорить о вероятности поражения оппозиции. По ее словам, оппозиционные партии способны победить «Грузинскую мечту» общими усилиями и создать коалиционное правительство, если граждане продемонстрируют высокую явку.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.