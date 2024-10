На сбитом в Судане Ил-76 летел российский бизнесмен. Был связан с «торговцем смертью»

После крушения Ил-76 сообщалось, что самолет базировался в аэропорту Манас в Бишкеке и был зарегистрирован в Кыргызстане. Им владела киргизская авиакомпания New Way Cargo Airlines. Как выяснили журналисты «Настоящего времени», сбитый лайнер был выведен из реестра компании еще в начале года. New Way Cargo Airlines утверждает, что больше не имеет к самолету никакого отношения.

Вторым членом экипажа Ил-76 мог быть 33-летний Антон Селиванец. Журналисты нашли в соцсетях его фотографии на фоне самолетов с логотипом Всемирной продовольственной программы ООН. При этом представитель организации заявил Reuters, что Селиванец у них не работает. Гибель Селиванца подтвердили его родственники.

Еще один россиянин, находившийся на борту упавшего самолета, - 61-летний Александр Кабанов, установили журналисты Reuters. Он служил в воздушно-десантных войсках и провел несколько лет в Африке.

Родственники россиян не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Грузовой Ил-76 был сбит в Судане 21 октября. Как заявили в «Силах быстрой поддержки» - по ошибке, так как его приняли за бомбардировщик. При этом самолет, как утверждается, использовался для сброса оружия, боеприпасов и продовольствия в город Эль-Фашир, осажденный группировкой.

Российское посольство в Судане заявляло, что находится в контакте с местными властями, но ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

Виктор Бут – международный торговец оружием, приговоренный в 2012 году в США к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Он отрицал свою вину. В 2022 году Бут вернулся в Россию – его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет колонии по обвинению в хранении наркотиков. В сентябре 2023 года Виктор Бут получил мандат в заксобрание Ульяновской области по партийному списку ЛДПР. В начале октября издание The Wall Street Journal писало, что Бут снова занялся продажей оружия и якобы вел переговоры с йеменскими хуситами. Бут эти сообщения отверг. Западная пресса прозвала Бута «торговцем смертью».