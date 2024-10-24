На сбитом в Судане Ил-76 летел российский бизнесмен. Был связан с «торговцем смертью»
Российский бизнесмен Виктор Гранов, находившийся на борту сбитого в Судане Ил-76, был связан с торговцем оружием Виктором Бутом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на удостоверения личности, фотографии которых редакция получила от военизированной группировки «Силы быстрой поддержки», сбившей грузовое судно.
Спасатели нашли на месте крушения служебное удостоверение, южноафриканские водительские права и паспорт с истекшим сроком действия 67-летнего Гранова. Он был одним из членов экипажа. По данным Amnesty International, в начале 2000-х связанный с Бутом Гранов занимался бизнесом в Южной Африке и руководил двумя авиакомпаниями, поставлявшими оружие в Конго.
После крушения Ил-76 сообщалось, что самолет базировался в аэропорту Манас в Бишкеке и был зарегистрирован в Кыргызстане. Им владела киргизская авиакомпания New Way Cargo Airlines. Как выяснили журналисты «Настоящего времени», сбитый лайнер был выведен из реестра компании еще в начале года. New Way Cargo Airlines утверждает, что больше не имеет к самолету никакого отношения.
Вторым членом экипажа Ил-76 мог быть 33-летний Антон Селиванец. Журналисты нашли в соцсетях его фотографии на фоне самолетов с логотипом Всемирной продовольственной программы ООН. При этом представитель организации заявил Reuters, что Селиванец у них не работает. Гибель Селиванца подтвердили его родственники.
Еще один россиянин, находившийся на борту упавшего самолета, - 61-летний Александр Кабанов, установили журналисты Reuters. Он служил в воздушно-десантных войсках и провел несколько лет в Африке.
Родственники россиян не ответили на запросы Reuters о комментариях.
Грузовой Ил-76 был сбит в Судане 21 октября. Как заявили в «Силах быстрой поддержки» - по ошибке, так как его приняли за бомбардировщик. При этом самолет, как утверждается, использовался для сброса оружия, боеприпасов и продовольствия в город Эль-Фашир, осажденный группировкой.
Российское посольство в Судане заявляло, что находится в контакте с местными властями, но ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.
Виктор Бут – международный торговец оружием, приговоренный в 2012 году в США к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Он отрицал свою вину. В 2022 году Бут вернулся в Россию – его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет колонии по обвинению в хранении наркотиков. В сентябре 2023 года Виктор Бут получил мандат в заксобрание Ульяновской области по партийному списку ЛДПР. В начале октября издание The Wall Street Journal писало, что Бут снова занялся продажей оружия и якобы вел переговоры с йеменскими хуситами. Бут эти сообщения отверг. Западная пресса прозвала Бута «торговцем смертью».