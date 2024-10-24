«Карабах» опустился на последнее место в Лиге Европы

По итогам 3-го тура основной стадии Лиги Европы лишь три команды все еще не набрали очки. Это «Маккаби» из Тель-Авива, киевское «Динамо» и « Карабах ». Из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей чемпион Азербайджана занимает последнее, 36-е место.

В лидерах итальянский «Лацио», английский «Тоттенхэм» и бельгийский «Андерлехт», победившие во всех трех матчах и имеющие по 9 очков.

Следующую игру «Карабах» проведет 6 ноября в гостях против норвежского «Буде-Глимта», который имеет 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ