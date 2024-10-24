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Американские боевые корабли вблизи российской Арктики

01:25 225

Два американских эсминца, USS Jason Dunham (DDG 109) и USS Stout (DDG 55), 21 октября вошли в западную часть Баренцева моря для выполнения специальных задач вблизи российской Арктики, сообщает пресс-служба ВМС США.

Корабли входят в состав авианосной ударной группы Harry S. Truman. Это первый визит американских эсминцев в регион за последние четыре года.

«Наша способность проводить длительные операции в сложных арктических условиях крайне важна для поддержания расширенного глобального присутствия», — заявил контр-адмирал Шон Бейли, командующий авианосной группой, которого цитирует The Moscow Times.

Отправка эсминцев Jason Dunham и Stout в Баренцево море позволит ВМС США лучше адаптироваться к суровым арктическим условиям, а также подтвердит приверженность Вашингтона принципам сохранения свободной и открытой Арктики, добавил американский командующий.

Оба эсминца представляют собой многоцелевые боевые корабли, способные решать задачи ПВО, борьбы с подводными лодками, а также атаковать цели как на море, так и на суше. Корабли оснащены десятками ракет различной дальности и торпедами.

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