Путин не ставил цель завоевать Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину.

«Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда, делая шаг, умный, мудрый политик должен думать «а дальше что?». Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать», - сказал Лукашенко в интервью газете «Известия».